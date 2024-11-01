İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2024 Cuma / 29 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3435
  • EURO
    37,3174
  • ALTIN
    3029.08
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marco Materazzi'den Lautaro Martinez'e destek
Spor

Marco Materazzi'den Lautaro Martinez'e destek

Marco Materazzi, Ballon d'Or'da 7. sırada yer alan ve daha fazlasını beklediğini söyleyen Lautaro Martinez'e destek verdi.

1 Kasım 2024 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Marco Materazzi'den Lautaro Martinez'e destek
ABONE OL

Inter ve İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Marco Materazzi, Lautaro Martinez'e Ballon d'Or açıklamaları dolayısıyla destek verdi.

Inter'in Arjantinli golcüsü Martinez, bu yıl Ballon d'Or sıralamasında 7. sırada yer almış ve daha fazlasını beklediğini söylemişti.

"TUHAF KARARLAR VERİYORLAR"

Martinez'in bu sözleriyle ilgili açıklama yapan Martinez, " Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Rodri ya da Carvajal ile ilgili bir şey söyleyemem ancak Lautaro da Inter ve Arjantin ile kupalar kazandı. Daha fazlasını beklediğini söylerken haklıydı. Jüri bazen tuhaf kararlar veriyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden Materazzi, "Bence Ballon d'Or'un pek bir önemi yok. Gerçek değer, kupa kazandığınız kulüpleriniz tarafından belirlenir ve Lautaro'nun iyi bir konumda olduğunu söyleyebilirim. Inter ve Arjantin ile kupalar kazandı ve Copa America'da gol kralı oldu. Önemli olan bu. Bunları, 2006 Dünya Kupası finalinde gol atan ve Ballon d'Or sıralamasında ilk 50'de bile olmayan biri olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"MESSI'NIN SÖZLERİ DAHA ÖNEMLİ"

Messi'nin, Lautaro Martinez için "Ballon d'Or'u kazanması gerekiyor." açıklamasını hatırlatan Materazzi, "Lautaro Martinez, Messi'nin sözlerine kulak vermeli çünkü onun sözleri jürinin kararından daha önemli." diye konuştu.

Inter'de bu sezon 12 maçta süre bulan Lautaro Martinez, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.