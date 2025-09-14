İSTANBUL 27°C / 18°C
14 Eylül 2025 Pazar
Spor

Marco Pezzaiuoli: Çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum bugün

Başakşehir Teknik Sorumlusu Marco Pezzaiuoli, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2025 Pazar 00:25
Marco Pezzaiuoli: Çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum bugün
Başakşehir Teknik Sorumlusu Marco Pezzaiuoli, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Marco Pezzaiuoli'nin açıklamaları şu şekilde:

"FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

"Öncelikle enerjimiz iyiydi diye düşünüyorum. Yüksek şiddetli bir maçtı iki takım için de. İlk yarıda fırsatlar bulduk ama bunları sonuçlandıramadık. Bu fırsatları değerlendiremedik."

"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"

"İkinci yarıda oyun çok dengeliydi. Onun ardından kornerden attığımız güzel bir gol var. Fakat golü attıktan sonra biraz odağımız düştü. Sonrasında ilk golü yedik ve 2-1 oldu durum. 2-1 olduğunda ikinci direkte çok pasif kaldık. Sonrasında kontralara çıktığımızda takım boyunun çok uzadığını gördük. Çok fazla koşmamız gerekti. Çok fazla efor sarf ettik. Beşiktaş'a karşı iyi bir eforla oynadık ve çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum bugün."

