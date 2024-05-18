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Spor

Marco Reus, Dortmund'a şov yaparak veda etti!

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Borussia Dortmund, evinde Darmstadt'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Marco Reus, sarı siyahlılarla son maçına çıktı.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Marco Reus, Dortmund'a şov yaparak veda etti!
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Bundesliga son hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Darmstadt 98 ile karşılaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ian Maatsen, 38. dakikada Marco Reus, 72. dakikada Julian Brandt ve 88. dakikada Donyell Malen kaydetti.

VEDA MAÇINDA ŞOV YAPTI!

Dortmund'dan ayrılacak olan Marco Reus, veda maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Reus, ayrıca golünü de serbest vuruştan attı.

82. dakikada yerini Nmecha'ya bırakan Alman yıldız, oyundan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu sonucun ardından Dortmund puanını 63'e çıkardı ve sezonu 5. sırada tamamladı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Darmstadt ise sezonu 17 puanla son sırada bitirdi.

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