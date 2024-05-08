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Spor

Marco Reus, MLS'e gitmek istiyor

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan ve adı Beşiktaş ile de anılan Marco Reus, geleceği için kararını verdi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Marco Reus, MLS'e gitmek istiyor
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Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ileri sürülen Marco Reus'un geleceği ile ilgili kararı ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Marco Reus, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra kariyerine MLS'te devam etmeyi düşünüyor.

Fransız eski yıldız Samir Nasri, Marco Reus'un kendisine MLS hamlesinden, görüşmeler devam ederken bahsettiğini açıkladı.

Borussia Dortmund'daki 12 yıllık dönemi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Marco Reus bu sezon Borussia Dortmund formasıyla şu ana kadar çıktığı 39 resmi maçta 8 gol, 9 asist üretti.

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