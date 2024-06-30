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Spor

Marco Reus'a kanca! Galatasaray ve Trabzonspor transfer yarışına girdi

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Marco Reus'un talipleri günden güne artıyor. Galatasaray ve Trabzonspor, yıldız futbolcu için transfer yarışına girdi.

30 Haziran 2024 Pazar 22:32 - Güncelleme:
Marco Reus'a kanca! Galatasaray ve Trabzonspor transfer yarışına girdi
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Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve takımda olan Marco Reus ile ilgileniyor.

Haberde, iki ekibin de oyuncunun son durumunu araştırdıkları belirtildi.

ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR

Öte yandan Reus için Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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