Marco Reus'un yeni adresi belli oldu!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da uzun yıllar geçiren Marco Reus'un, yeni rotası belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marco Reus, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki yıldızın ismi Süper Lig kulüpleriyle de anılıyordu.

299 GOL KATKISI

Marco Reus, Borussia Dortmund'a 2012'de Borussia Mönchengladbach'tan imza attı.

2012'den bu yana Borussia Dortmund forması giyen Reus, Alman ekibinde Almanya Kupası (2) ve Almanya Süper Kupası (3) kazandı. Reus, Bundesliga'da 3 kez sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Borussia Dortmund formasıyla 426 maça çıkan tecrübeli oyuncu 169 gol ve 130 asist kaydetti.