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Spor

Marco Rose: Beşiktaş'a karşı açık oynayacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

AA14 Eylül 2021 Salı 19:17 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 19:17
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Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rose, müsabakaya hazır olduklarını belirterek, "Zor ve çekişmeli bir maç olacak. Maçın heyecanlı geçeceğinden eminim. Beşiktaş savunmada çok agresif oynuyor. Buna hazırlıklıyız. Açık oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne layık bir maç oynayacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Alman teknik adam, "Oyuncularımız çok azimli. Lige iyi başladık. Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyoruz. Bu sezon tarih yazmayı ümit ediyoruz. İyi bir maç oynayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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