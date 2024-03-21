Marco Rossi: Türkiye büyük sürpriz yapabilir

Macaristan, hazırlık maçında yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin çok yetenekli futbolculara sahip olduğunu söyleyen Marco Rossi, "Montella, Türkiye Milli Takımı'na geldiğinden beri inanılmaz bir performans gösteriyor. Bu nedenle biz bu maçı çok iyi bir test olarak düşünüyoruz. Türkiye genelde çok modern, agresif ve ofansif bir şekilde top oynuyor. Çok yetenekli ve ofansif oynayan oyunculara sahip. Tabii ki bu İtalyan teknik direktörler için çok önemli. Biz bu maçtan tecrübe çıkarmak istiyoruz. Tecrübelerimizi Avrupa Şampiyonası'nda kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE MACARİSTAN SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Türkiye ve Macaristan'ın Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yapabileceğini belirten Rossi "Macaristan Milli Takımı, 1950 yıllarında altın takım olarak adlandırılıyordu. Ama ondan sonraki dönemde de bazı takımlar çok güzel bir performans sergilediler. Mesela Macaristan en son 1986'da dünya şampiyonasına katıldı. Şimdiki Avrupa Şampiyonası'ndan konuşursak Türkiye ve Macaristan sürpriz takım olabilir. Türkiye grubunda büyük bir sürpriz yapabilir. Bizim ise böyle bir seviyede en iyi performansımızı göstermemiz lazım" şeklinde konuştu.