Marco Rossi: Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var

Macaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul'da Türkiye'ye 3-1 yenilmelerini şanssızlığa bağladı.

İtalyan teknik direktör, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kaliteli oyuncularıyla sonuca gittiğini belirten Rossi, "Futbolda her zaman önemli olan kazanmaktır. Bugün biz değil, Türkiye kazandı. Daha etkililerdi. Çok iyi oyuncuları var. Zaman ve alan verirseniz onlara karşı oynamak gerçekten çok zor. Ancak çoğunlukla sahada iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarının 10-12 dakikalık bölümü vardı. Bu bölümdeki kötü performansımızın bedelini yediğimiz 2 golle ödedik. Geçişler üzerinden birçok şans yarattık. Gol atabilirdik ama yapamadık. Bu futbolun bir parçası. Bazen şans sizin yanınızda olur, bazen olmaz. Bu gece de şans bizim yanımızda değildi. Tabii ki bazı hatalar oldu ama oyuncuların performansından şikayet edemem." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, kendilerinin kadro derinliğine sahip olmadığını vurgulayarak, "Andras Schafer'i çıkarmak zorunda kaldım. Zsolt Nagy'nin de başı döndüğü için oyundan aldım. Schafer, Nagy, Sallai olmadığı zaman bizler Türkiye değiliz. Onlar kadar yüksek seviyede oyunculara sahip değiliz. Böyle bir kadro derinliğimiz yok. Bugün Türk Milli Takımı'nda Arda Güler ve Merih Demiral gibi oyuncular yoktu ama onların yokluğunu bir şekilde telafi edebiliyorlar. Bizim kadar sorun yaşamıyorlar. Schafer, Nagy, Sallai olmadığı zaman bizim maç kazanmamız kolay değil. Galip gelebilmek için özel bir şeyler yapmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Macaristan'da 23 Mart Pazar günü yapılacak rövanş maçında dönüş yapabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Marco Rossi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulda öğrenciyken matematiğim iyiydi ama bu konularda yüzde vermeyi doğru bulmam. Macaristan'da 60 bin bizim, birkaç bin de Türk taraftarın önünde sahaya çıkacağız. Orada da atmosfer buradaki gibi olacak. O yüzden başımızı dik tutmamız gerek. Taraftarımızı gururlandırmamız için harika oynamamız, müthiş bir maç çıkarmamız gerekmiyor. Tek yapmamız gereken kazanmak. Görevimiz bu. Türkiye'ye karşı kazanmaya çalışacağız. Zor olacak, çok gol atmamız gerecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kazandıktan sonra duruma bakacağız."