Marco Silva, Al-Hilal'in teklifini reddetti

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Fenerbahçe ile kontratı sona eren tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.

Buna karşın inews'un haberine göre, Suudi Arabistan ekibinin daha öncesinde bir başka Portekizli teknik direktör Marco Silva'ya teklifte bulunduğunu belirtti.

Al-Hilal tarafı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adama, 2 sezon için yaklaşık 20 milyon teklif sundu.

Fakat Silva'nın, İngiliz ekibinin potansiyelli bir kadrosu olduğu ve gelecek yılda Premier Lig'de hedeflerinin olması nedeniyle reddettiği aktarıldı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Portekizli teknik adamın 2024 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi bulunuyor.

Londra temsilcisi Fulham geçtiğimiz yıl sezonu 10.sırada tamamlamıştı.