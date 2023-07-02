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Spor

Marco Silva, Al-Hilal'in teklifini reddetti

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile anlaştığını açıklamıştı. Al-Hilal'in Jorge Jesus'tan önceki hedefinin ise Fulham'ın teknik direktörü Marco Silva olduğu ortaya çıktı.

2 Temmuz 2023 Pazar 20:12 - Güncelleme:
Marco Silva, Al-Hilal'in teklifini reddetti
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Fenerbahçe ile kontratı sona eren tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.

Buna karşın inews'un haberine göre, Suudi Arabistan ekibinin daha öncesinde bir başka Portekizli teknik direktör Marco Silva'ya teklifte bulunduğunu belirtti.

Al-Hilal tarafı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adama, 2 sezon için yaklaşık 20 milyon teklif sundu.

Fakat Silva'nın, İngiliz ekibinin potansiyelli bir kadrosu olduğu ve gelecek yılda Premier Lig'de hedeflerinin olması nedeniyle reddettiği aktarıldı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Portekizli teknik adamın 2024 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi bulunuyor.

Londra temsilcisi Fulham geçtiğimiz yıl sezonu 10.sırada tamamlamıştı.

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