Spor

Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!

Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten, vatandaşı Virgil van Dijk ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

14 Ekim 2025 Salı 18:11
Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!
Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten, vatandaşı Virgil van Dijk ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Marco Van Basten, Van Dijk'ın liderlik özelliklerinden yoksun olduğunu söyledi.

Basten, "Van Dijk, iyi bir lider olmalı, örnek ve itici güç olmalı. Onda bunlar eksik. Karakterini yumuşak buluyorum. Harika bir oyuncu, belki de dünyanın en iyi savunma oyuncusu ama takımı sürükleyen türden bir lider değil. Umarım Arne Slot, ona bir şeyler öğretebilir." dedi.

Liverpool forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan 34 yaşındaki Virgil van Dijk, 1 kez gol sevinci yaşadı.


