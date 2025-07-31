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Spor

Marco Verratti'den Messi itirafı

Kariyerine Katar ekibi Al-Duhail'de devam eden Marco Verratti, Messi'yi PSG'ye transfer olması için Neymar ile birlikte ikna ettiklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Marco Verratti'den Messi itirafı
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Marco Verratti, Neymar ile birlikte Lionel Messi'yi Barselona'dan Paris Saint-Germain'e transfer etmeye ikna ettikleri akşamın ayrıntılarını anlattı.

Verratti, o dönem PSG'de takım arkadaşı olan Neymar'ın, Arjantinli yıldız henüz Barcelona'dayken kendisini, Angel Di Maria ve Leandro Paredes'i Messi ile sürpriz bir akşam yemeğine davet ettiğini açıkladı. Şaşırtıcı bir şekilde, efsanevi forvet kısa süre sonra Fransa'nın başkentine taşındı.

Messi, borç batağındaki Barcelona'nın sözleşmesini uzatamayacağını açıklamasının ardından 2021'de Fransız devine şoke edici bir transfer yaptı. Paris'e büyük bir coşkuyla gelen Messi, takımını Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyamamış ve Parc des Princes'ı beklendiği gibi aydınlatamamış olsa da, İtalyan orta saha oyuncusu Verratti, transferde kilit rol oynamış olabilecek sıra dışı akşamı hatırlıyor.

Verratti, Gazzetta'ya verdiği röportajda şunları söyledi : "Neredeyse büyülü bir hale gelen harika bir geceyi hatırlıyorum. İbiza'dayız, Neymar yanıma gelip bu akşam Leo Messi ile de akşam yemeği yiyeceğimizi söylüyor. Ben, Leo, Paredes, Ney ve Di Maria masada buluşuyoruz. Konuşuyoruz ve iyiyiz. Ve ona, tabiri caizse, Paris'e gelebilmesi için böyle bir kafa veriyoruz. Akşamın geç saatlerinde vedalaşıyoruz ve ertesi gün Barcelona ile arasında sorunlar olduğunu okuyoruz. Sonra, öğleden sonra erken saatlerde Neymar beni arıyor: "Marco, Leo bize geliyor." İnanılmaz: Onu akşam yemeğinde ağırlamaktan takım arkadaşı olarak ağırlamaya kadar. Büyülü bir akşam."

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