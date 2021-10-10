Marco Verratti'den Pep Guardiola'ya cevap

10 Ekim 2021 Pazar 21:31 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 21:31

PSG'nin orta sahadaki en önemli isimlerinden Marco Verratti, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kendisine yönelik övgülerine yanıt verdi.

Guardiola'nın "Verratti'ye aşığım" sözlerine cevap veren Verratti, "Bu sözler beni mutlu etti. Guardiola futboldan anlayan biri. Takımlarına oynattığı oyunla herkesi mutlu ediyor, ben de çok mutluyum" dedi.

PSG'de 10. yılını geçiren İtalyan oyuncu, "İtalya'da küçük bir yerde doğdum ve çocuklarım Paris'te doğru. Hayatımın en iyi yılları burada geçti, çok zevk aldım, aşkı buldum. Harika anılarım var" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Verratti, PSG'de 350 maça çıkarken 9 gol ve 58 asistlik skor katkısı yaptı.