İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2021 Pazar / 4 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marco Verratti'den Pep Guardiola'ya cevap
Spor

Marco Verratti'den Pep Guardiola'ya cevap

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen yıldız oyuncu Marco Verratti, Pep Guardiola hakkında açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2021 Pazar 21:31 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 21:31
ABONE OL

PSG'nin orta sahadaki en önemli isimlerinden Marco Verratti, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kendisine yönelik övgülerine yanıt verdi.

Guardiola'nın "Verratti'ye aşığım" sözlerine cevap veren Verratti, "Bu sözler beni mutlu etti. Guardiola futboldan anlayan biri. Takımlarına oynattığı oyunla herkesi mutlu ediyor, ben de çok mutluyum" dedi.

PSG'de 10. yılını geçiren İtalyan oyuncu, "İtalya'da küçük bir yerde doğdum ve çocuklarım Paris'te doğru. Hayatımın en iyi yılları burada geçti, çok zevk aldım, aşkı buldum. Harika anılarım var" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Verratti, PSG'de 350 maça çıkarken 9 gol ve 58 asistlik skor katkısı yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.