Marco Verratti'nin yeni adresi belli oldu

Bonservisi elinde olan Marco Verratti yeni takımını yeniden Katar'da buldu.
İtalyan oyuncu en son Katar Ligi'nde Al-Arabi forması giyiyordu.
32 yaşındaki oyuncu bu yaz transfer dönemi başlangıcında Al-Arabi ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisini eline aldı.
Verratti, Al-Arabi'den ayrılığı sonrasında ise yeni takımını uzaklarda aramadı.
Al-Duhail resmi hesabından yapılan paylaşımda, Marco Verratti'nin takıma katıldığı belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al-Arabi forması ile 19 maça çıkan Verratti, takımına 4 gol ve 4 asist katkısı verdi.