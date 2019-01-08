Marcos de Nascimento Teixeira kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Marcos kaç yaşında?

Marcos de Nascimento Teixeira kimdir? Galatasaray’ın kadrosuna kattığı yeni transfer Marcos kimdir kaç yaşında? Marcos hangi takımlarda oynadı kariyeri nasıl? Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalı Marcao ile anlaştığı kaydedildi. Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan Marcos do Nascimento Teixeira [Marcao] ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeceyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi. Peki kısa adı Marcao olan kimdir? 1996 doğumlu 1,85'lik stoper, sol ayaklı olması nedeniyle Fatih Terim'in öncelikli tercihlerinden biri oldu. Kariyerine Brezilya'da Atletico PR takımında kariyerine başladıktan sonra 2017'de Rio Ave'de kiralık oynadı ve sezon başında da Chaves'e imza attı.

MARCOS KİMDİR?

5 Haziran 1996 doğumlu olan futbolcunun tam isi Marcos do Nascimento Teixeira. 22 yaşında olan genç futbolcu Marcao ismiyle biliniyor. 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper sol ayağını kullanıyor. Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Marcão, ardından kiralık olarak Goianiense'nin yolunu tuttu. 1 sezon burada forma giydikten sonra genç futbolcu Portekiz ekibi Rio Ave'ye transfer oldu. 2018 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'e transfer olan Marcao, Bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı. Brezilyalı stoperin piyasa değeri 900 bin euro.

GALATASARAY’DA TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray, Garry Rodrigues’in Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olmasının ardından forvet, stoper ve kanat oyuncu transferi için girişimlerini hızlandırdı.

İşte Fatih Terim'in yönetime verdiği transfer listesi:

Trezeguet: 24 yaşındaki futbolcu için devreye, bizzat Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın girdiği öğrenildi.

Simon Kjaer: 29 yaşındaki savunmacı Serdar Aziz'in yerine düşünülüyor.

Emre Taşdemir: Serbest kalan 23 yaşındaki sol bek de listede.

Eliaquim Mangala: Manchester City'de kadroya giremeyen 27 yaşındaki stoper kiralanmak isteniyor.

Michy Batshuayi: Valencia'da kiralık olarak forma giyen Belçkikalı forvet listeye girdi.

Alan Carvalho: Yönetim, kulübüyle bağını koparmasının ardından bu ismi takımın Antalya kampına getirmenin hesaplarını yapıyor.

Stevan Jovetic: Galatasaray'ın forvet adayları arasında Karadağlı golcünün de olduğu iddia edildi.