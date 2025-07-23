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Spor

Marcus Rashford, Barcelona'da

La Liga ekiplerinden Marcus Rashford, Manchester United forması giyen İngiliz yıldız Marcus Rashford'u kadrosuna kattı.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
Marcus Rashford, Barcelona'da
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Barcelona, İngiliz ekibi Manchester United'ın sol kanat oyuncusu Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Barcelona, Manchester United'ın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Marcus Rashford'u renklerine bağladı. İspanyol ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Manchester United ile Marcus Rashford'un 30 Haziran 2026'ya kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı" denildi.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen İngiliz oyuncu, 41 maçta şans bulurken, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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