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Spor

Marcus Rashford, durdurulamıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Real Betis'i 4-1 mağlup eden Manchester United'de yıldız oyuncu Marcus Rashford en göze çarpan isim oldu. İngiliz yıldız attığı 1 gol ile bu sezon 'kırmızı şeytanların' 25. golünü kaydetti.

IHA10 Mart 2023 Cuma 09:39 - Güncelleme:
Marcus Rashford, durdurulamıyor
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Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Real Betis ile karşılaştığı mücadelede ilk golü atan Marcus Rashford, bu golle birlikte bu sezon İngiliz ekibinde 25. gollünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 mücadelesinde Premier Lig ekibi Manchester United, İngiltere'de oynanan maçta İspanyol temsilcisi Real Betis karşısında 4-1'lik skorla kazanarak, çeyrek final öncesi önemli bir avantaj elde etti. Müsabakanın 6. dakikasında takımını 1-0 önce geçiren golü atan Marcus Rashford, alt yapısında yetiştiği kulüpte en verimli sezonunu yaşıyor. 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 12 golün 5'ini bu sezon atmayı başardı. Rashford, bu sezon 7 yıldır formasını giydiği Manchester United'la çıktığı 41 maçta 25. golünü kaydederken, 9 da asist üretmeyi başardı.

Weghorst'un, United formasıyla Avrupa'daki ilk golü

Öte yandan 2022-2023 sezonunun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren ve ara transfer döneminde Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst ise Real Betis karşısında takımının 4. golünü atan isim oldu. Hollandalı futbolcu, kırmızı formayla Avrupa Kupaları'nda ilk golünü de atmayı başardı. Weghorst, United'la çıktığı 15 maçta 2 gol, 1 asisti üretti.

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