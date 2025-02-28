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Spor

Marcus Rashford geleceği için kararını verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford, geleceği için kararını verdi.

28 Şubat 2025 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Marcus Rashford geleceği için kararını verdi
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Manchester United'dan kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan İngiliz oyuncu Marcus Rashford geleceği için kararını verdi.

The Sun'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcu kiralık olarak formasını giydiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya bonservisiyle gitmek istiyor.

PREMIER LİG'DE KALMAYA SICAK BAKIYOR

Manchester United cephesi, Amorim yönetiminde Rashford'un takıma geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu ima ederken, oyuncuyla Avrupa'nın devleri de ilgileniyor. Barcelona ve PSG'nin yanı sıra İtalya, Almanya ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Rashford, yurt dışı seçeneğini bir kenara bırakıp Premier Lig'de kalmaya daha sıcak bakıyor.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNMEYİ HEDEFLİYOR

Thomas Tuchel'in İngiltere'nin başına geçmesiyle birlikte formunu artırmak isteyen Rashford, 12 aydır uzak kaldığı milli takıma geri dönmek için Villa'daki performansını yükseltmeyi amaçlıyor.

PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız, Aston Villa formasıyla henüz golle tanışmasa da Chelsea karşısında aldığı galibiyette iki asist yaparak dikkat çekti.

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