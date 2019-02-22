Marcus Rashford için iki ezeli rakip kapışıyor

La Liga ekiplerinden Barcelona, Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için harekete geçme kararı aldı.

İspanya basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Real Madrid'in ilgilendiği Marcus Rashford'u transfer listesine aldı.

Haberde; Manchester United'ın Rashford için 100 milyon euronun altındaki teklifleri dikkate almayacağı belirtildi.

Ayrıca Mourinho ile birlikte çalışırken Rashford'un takımdan ayrılmak istediği ancak Solskjaer'in gelişiyle mutlu olduğu ve kariyerine Premier Lig ekibinde devam etmek istediği kaydedildi.

Manchester United ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, bu sezon 32 maçta 10 gol attı ve 8 asist yaptı.

(Sporx)