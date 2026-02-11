İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
  Marcus Rashford, Kral Kupası maçında yok
Spor

Marcus Rashford, Kral Kupası maçında yok

La Liga ekibi Barcelona forması giyen Marcus Rashford yaşadığı sakatlık nedeniyle Atletico Madrid ile oynanacak Kral Kupası maçında forma giyemeyecek.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
Marcus Rashford, Kral Kupası maçında yok
Barcelona forması giyen Marcus Rashford, Atletico Madrid maçını kaçıracak.

Katalan ekibi, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Mallorca maçında darbe alan ve dizinde ağrılar olan Rashford'un, perşembe günü Atletico Madrid ile oynanacak Kral Kupası maçını kaçıracağını duyurdu.

Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında perşembe günü Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Barcelona forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Rashford, 10 gol attı ve 13 asist yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.