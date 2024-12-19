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Spor

Marcus Rashford, Manchester United'dan ayrılmak istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen İngiliz futbolcu Marcus Rashford, Ruben Amorim'in takımın başına geçmesinin ardından takımdan ayrılmak istiyor.

19 Aralık 2024 Perşembe 00:01 - Güncelleme:
Marcus Rashford, Manchester United'dan ayrılmak istiyor
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Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, artık United forması giymek istemiyor.

Henry Winter'a yaptığı röportaj sonrası Manchester United'dan ayrılacağını doğrulayan ve United Teknik Direktörü Ruben Amorim ile sorun yaşadığı iddia edilen Marcus Rashford, İspanya'dan bir takıma transfer olmak istiyor. Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olduğu belirtilen Rashford'ın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.

RASHFORD'UN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Manchester United formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Marcus Rashford, 7 gol 3 asistlik katkı yaptı.

Rashford, 2005'ten beri ManU forması giyiyor.

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