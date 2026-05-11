  • Marcus Rashford: Sihirbaz olsaydım Barcelona'da kalırdım
Marcus Rashford: Sihirbaz olsaydım Barcelona'da kalırdım

Kiralık olarak formasını giydiği Barcelona'da La Liga şampiyonluğu yaşayan Marcus Rashford geleceği hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:44
Barcelona'nın Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Marcus Rashford, Katalan ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşadı.

Rashford, şampiyonluk sonrası geleceğine dair konuştu. İngiliz futbolcu, "Ben sihirbaz değilim ama olsaydım, Barcelona'da kalırdım. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Barcelona, 28 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor ancak 30 milyon euro'luk opsiyonu ödemek istemiyor. Katalan ekibi, Rashford için Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor.

Barcelona'da bu sezon 47 maçta süre bulan Rashford, 14 gol attı ve 14 asist yaptı.

