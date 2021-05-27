İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2021 Perşembe / 15 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4516
  • EURO
    10,3291
  • ALTIN
    515.485
  • BIST100
    1415.7
Spor

Marcus Rashford'a ırkçı taciz

Manchester United'ın oyuncusu Marcus Rashford, takımının Villarreal'e penaltılarla yenildiği Avrupa Ligi final maçı sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:33
ABONE OL

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United'ın oyuncusu Marcus Rashford, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu.

Twitter hesabından aldığı ırkçı mesajları paylaşan Rashford, takımının UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu 11-10 sonuçlanan penaltı atışlarıyla Villarreal'e kaptırdıktan sonra yaşadığı üzüntünün katlandığını belirtti.

Rashford sosyal medya üzerinden 70'ten fazla ırkçı hakarete uğradığını belirterek, "Özel mesaj kutumda maymun ifadesi bırakan istismarcılardan birinin matematik öğretmeni olması beni daha çok kızdırdı. Bu adam çocukları eğitiyor! Ve hiçbir sonuç olmayacağını bildiği için özgürce ırkçı tacizde bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.