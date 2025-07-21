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Spor

Marcus Rashford'dan Barcelona için büyük fedakarlık

Manchester United'dan Katalan devi Barcelona'ya kiralık olarak giden Marcus Rashford, hayalindeki transferi tamamlayabilmek için yüzde 25'lik bir maaş kesintisine gidecek çünkü Katalan ekibi onu mevcut maaşıyla kadrosuna katamayacak.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Marcus Rashford'dan Barcelona için büyük fedakarlık
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Marcus Rashford, Barcelona'ya transferini tamamlamak için önemli bir maaş kesintisine gidecek.

The Athletic'in Cumartesi günkü haberine göre Barcelona, kadrosunu sol kanattan oynayabilen bir hücum oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Manchester United'la Rashford için kiralık transfer görüşmeleri yapıyor. Menajer Hansi Flick'in 27 yaşındaki oyuncuyla bir araya gelerek forvet oyuncusuyla sözleşme imzalanması için kulübe yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Mundo Deportivo, Rashford'ın İngiltere Milli Takımı için önemli bir maaş kesintisi içeren kiralık anlaşmasının detaylarını açıkladı. Katalan devlerinin oyuncuyu önümüzdeki yaz kiralık döneminin sonunda satın alma zorunluluğu bulunmuyor ve transferi kalıcı hale getirmek isteseler bile 30 milyon euro ödemek zorunda kalacaklar. Rashford da hayalindeki transferi tamamlayabilmek için yüzde 25'lik bir maaş kesintisine gidecek çünkü Barcelona onu mevcut maaşıyla kadrosuna katamayacak.

Rashford, Ruben Amorim'in kulübün başına geçmesinden kısa bir süre sonra United'da gözden düştü. Ocak ayında kısa süreli bir kiralık anlaşmasıyla Aston Villa'ya gönderilen Rashford, Unai Emery'nin takımında 17 maça çıktı ve kariyerini yeniden rayına oturttu.

Rashford'un 22 Temmuz Salı günü Barcelona oyuncusu olarak resmen takdim edilmeden önce Pazar ya da Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

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