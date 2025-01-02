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Spor

Marcus Rashford'dan Suudi Arabistan kararı!

Premier Lig'de Manchester United, yıldız futbolcusu Marcus Rashford ile yollarını ayırma kararı almıştı. İngiliz futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 23:39 - Güncelleme:
Marcus Rashford'dan Suudi Arabistan kararı!
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Manchester United forması giyen İngiliz yıldız Marcus Rashford, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 42 Milyon €'luk 3 büyük teklifi reddetti.

Daily Mail'in haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Ruben Amorim'in kararıyla kadro dışı bırakılmasının ardından Ocak ayında takımdan ayrılabilir.

TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEYE SICAK BAKMIYOR

Türkiye'deki dev kulüplerle ismi sık sık anılan yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Türkiye'ye transfer olmayı da kesin bir şekilde reddetti. Rashford, sadece rekabetçi bir ligde forma giyerek İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini geri kazanmayı hedefliyor.

Manchester United formasıyla 24 maçta görev alan Rashford, 7 gol 3 asist performans sergiledi.

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