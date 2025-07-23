Marcus Smart: Beni Lakers'a gelmeye Luka Doncic ikna etti

Los Angeles Lakers'ın yeni transferi Marcus Smart, takıma katıldığı basın toplantısında duygusal açıklamalarda bulundu.

Kariyerine Boston Celtics'te başlayan tecrübeli guard, "bu formayı giymek hem onur verici hem de gerçeküstü," ifadelerini kullandı.

Washington Wizards ile yollarını ayırdıktan sadece iki gün sonra, 22 Temmuz'da Lakers ile iki yıllığı 11 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Smart, Celtics'ten sonra Lakers'a katılmanın anlamını şöyle açıkladı:

"NBA tarihinin en büyük iki kulübünde oynamak herkese nasip olmaz. Mor-sarı formayı giymek bir rüya."

Smart, Lakers'ı seçmesinde LeBron James ve Luka Doncic'le birlikte oynama fırsatının etkili olduğunu da belirtti: "Bu oyunun gelmiş geçmiş en iyilerinden ikisi. Luka serbest oyuncu döneminde beni birkaç kez aradı. O ısrar, kararımı netleştirdi."

İlk başta menajerinden Doncic'in ilgisini duyduğunda şüpheci olduğunu anlatan Smart, "İkinci aramadan sonra bunun gerçek olduğunu anladım. Artık bir 'ya olursa' durumu değildi," dedi. Doncic ile yıllardır süren rekabetin iki oyuncu arasında büyük bir saygıya dönüştüğünü de ekledi.

Memphis ve Washington'daki iki zorlu sezonun ardından Lakers'ta kendini yeniden kanıtlamak isteyen Smart, "Çok motiveyim. Sakatlıklar beni yavaşlattı ama şimdi olması gereken yerdeyim," ifadelerini kullandı.

Lakers'ta nasıl bir rol üstleneceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Sadece kendi oyunumla katkı sağlamak istiyorum. Savunma sertliğim, liderliğim ve basketbol zekâmla takıma uyum sağlayacağım. Sistemi bozmak değil, güçlendirmek için buradayım."

Kariyeri boyunca 36 numarayı giyen Smart, bu numarayı Lakers'ta da kullanacağını doğruladı. Celtics geçmişi nedeniyle taraftarlardan tepki alabileceğini belirten oyuncu, "Bundan başka bir şey beklemiyorum zaten," dedi.

Smart, bugüne kadar çıktığı 635 normal sezon maçında 10.6 sayı, 4.6 asist ve 1.6 top çalma ortalamalarıyla oynadı. 2022 yılında yılın savunmacısı ödülüne layık görüldü.

Geçtiğimiz sezonu 50 galibiyetle Batı Konferansı'nda 3. sırada tamamlayan Lakers, Smart'ın tecrübesi ve savunma katkısıyla yeni bir şampiyonluk yolculuğu hedefliyor.