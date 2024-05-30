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Spor

Marcus Thuram hedefini belirledi!

Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter'in başarılı futbolcusu Marcus Thuram gelecek sezon için hedefini belirledi. İşte detaylar...

30 Mayıs 2024 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
Marcus Thuram hedefini belirledi!
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Inter'in kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan isimlerden biri olan Marcus Thuram, kendisine yeni bir hedef belirledi.

Fransız yıldız, "Sezon başına 20 gol atmak ve 20 asist yapmak istiyorum" dedi.

Inter'deki ilk yılını geride bırakan Thuram, "Taraftarlar tarafından çok kısa sürede benimsendim. Adınızın 75 bin taraftar tarafından söylenmesini duymak insanı sarhoş ediyor. Yaptığınız işi sevdiğinizde ve benimki kadar büyük bir tutkuya sahip olduğunuzda bunun değerini daha iyi anlayabiliyorsunuz." diye konuştu.

Inter'de geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 26 yaşındaki Thuram, 15 gol attı ve 14 asist yaptı.

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