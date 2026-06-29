İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2026 Pazartesi / 14 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6406
  • EURO
    53,3234
  • ALTIN
    6045.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mardin 1969 Spor, Bolu kampına başladı
Spor

Mardin 1969 Spor, Bolu kampına başladı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 19:44 - Güncelleme:
Mardin 1969 Spor, Bolu kampına başladı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Esentepe mevkisindeki bir otelde kampa giren Mardin ekibi, akşam antrenmanını teknik direktör Ahmet Cingöz gözetiminde gerçekleştirdi.

İdmana açma germe hareketleriyle başlayan 30 futbolcu, daha sonra kondisyon ve istasyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanan Mardin 1969 Spor'un kampı 10 Temmuz'da sona erecek.

Mardin ekibi, aranın ardından ikinci kamp dönemi için tekrar Bolu'ya gelecek.

  • mardin spor
  • 1. lig
  • bolu

ÖNERİLEN VİDEO

Havai fişek fabrikasında dehşet! Patlamanın görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.