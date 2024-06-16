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Spor

Marek Hamsik: Dries Mertens en iyi Belçikalı futbolculardan biri

EURO 2024'te Belçika ile karşılaşacak olan Slovakya'da tecrübeli yıldız Marek Hamsik, önemli açıklamalarda bulundu.

16 Haziran 2024 Pazar 14:18 - Güncelleme:
Marek Hamsik: Dries Mertens en iyi Belçikalı futbolculardan biri
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Slovakya Milli Takımı Menajeri olarak EURO2024'te kulübede yer alacak Marek Hamsik, Belçika ile oynayacakları maç için konuştu.

Hamsik, "Belçika'nın çok kaliteli oyuncuları var ve Tedesco yönetiminde 14 maçtır kaybetmediler. Kompakt olmamız ve bir bütün olarak oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"MERTENS EN İYİLERDEN BİRİ"

Napoli'den eski takım arkadaşı Dries Mertens'in Belçika kadrosunda yer almamasını değerlendiren Hamsik, "Tedesco'nun Mertens'i kadroya almaması iyi oldu çünkü Mertens en iyi Belçikalı futbolculardan biri." diye konuştu.

BELÇİKA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?

Belçika ile Slovakya, EURO2024'ün E Grubu'nda yer alıyor. İki ekip, gruptaki ilk maçta pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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