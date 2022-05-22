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  • Marek Hamsik'ten sonra o da ayrılıyor! Bir devir resmen sona eriyor
Spor

Marek Hamsik'ten sonra o da ayrılıyor! Bir devir resmen sona eriyor

Marek Hamsik'in ardından Napoli'de bir dönem daha bitiyor. İtalyan ekibinde Marek Hamsik ile birlikte uzun yıllar forma giyen Lorenzo Insıgne, MLS ekibi Toronto'ya gidiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Mayıs 2022 Pazar 20:39 - Güncelleme:
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Napoli'de Marek Hamsik'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İtalyan ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve şu anda Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik ile birlikte uzun yıllar forma terleten Lorenzo Insigne, Toronto'ya gidiyor.

LORENZO INSIGNE, TORONTO'YA GİDİYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen ve takımın efsanelerinden biri olan Lorenzo Insigne sezon sonu takımdan ayrılıyor. MLS ekiplerinden Toronto ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Insigne, 1 Temmuz 2022'den itibaren yeni takımında forma giyecek.

MAREK HAMSIK VE INSIGNE'NİN NAPOLI HİKAYESİ

Serie A ekibi Napoli, Marek Hamsik'i 2007'nin yaz aylarında Brescia'dan transfer etmişti. Hamsik, tam 12 yıl forma giydiği İtalyan ekibinde efsaneler arasında yerini almayı başardı. Lorenzo Insigne ise Napoli'nin altyapısında yetişmiş, 2010 yılında Cavese, Foggia ve Pescara'ya kiralık olarak gönderilmiş ve 2012 yılında Napoli'ye geri dönmüştü. Insigne Napoli'de tam 10 yıl forma giydi. İki isim Napoli'de 7 sezon birlikte görev almıştı.

LORENZO INSİGNE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lorenzo Insigne, bu sezon Napoli formasıyla 37 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.

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MAREK HAMSIK'İN TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Göteborg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Marek Hamsik, bu sezon bordo-mavili formayla şampiyonluk sevinci yaşarken 32 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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