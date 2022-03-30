Marek Hamsik'ten yıkan haber! Trabzonsporlular bu haberi merak ediyordu

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da yıldız futbolcu Marek Hamsik tekrardan sakatlanmış ve durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Haber61'in aktardığı bilgiye göre yıldız oyuncu Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacak. Marek Hamsik'in sakatlığı geçmedi...

MAREK HAMSİK'İN BABASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik, oğlunun son durumuyla ilgili Slovakya basınına konuşmuştu. Hamsik, "Marek'in durumu Napoli, Türkiye ve ayrıca milli takımımızda çeşitli doktorlar tarafından kontrol edilmektedir." İfadelerini kullanmıştı. İddiaya göre oyuncunun sağlık durumu henüz düzelmedi ve Beşiktaş maçında kadroda bulunmayacak.