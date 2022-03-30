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  • Marek Hamsik'ten yıkan haber! Trabzonsporlular bu haberi merak ediyordu
Spor

Marek Hamsik'ten yıkan haber! Trabzonsporlular bu haberi merak ediyordu

Bordo mavililerin tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik sakatlık geçirmiş ve durumu netlik kazanmamıştı. Ligde Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da oyuncunun oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Marek Hamsik'in sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacağı iddia edildi.

Haber6130 Mart 2022 Çarşamba 23:34 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 23:34
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Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da yıldız futbolcu Marek Hamsik tekrardan sakatlanmış ve durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Haber61'in aktardığı bilgiye göre yıldız oyuncu Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacak. Marek Hamsik'in sakatlığı geçmedi...

MAREK HAMSİK'İN BABASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik, oğlunun son durumuyla ilgili Slovakya basınına konuşmuştu. Hamsik, "Marek'in durumu Napoli, Türkiye ve ayrıca milli takımımızda çeşitli doktorlar tarafından kontrol edilmektedir." İfadelerini kullanmıştı. İddiaya göre oyuncunun sağlık durumu henüz düzelmedi ve Beşiktaş maçında kadroda bulunmayacak.

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