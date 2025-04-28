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Spor

Marek Sotola: Galibiyet hedefiyle oraya gidiyoruz

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Çekyalı pasör çaprazı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia maçını kazanmaya odaklandıklarını ifade etti.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 11:06 - Güncelleme:
Marek Sotola: Galibiyet hedefiyle oraya gidiyoruz
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Polonya'nın Lodz kentinde 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne iki Polonya takımı JSW Jastrzebski Wegiel ve Aluron CMC Warta Zawiercie ile İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia katılacak. Türkiye'yi ikinci kez bu organizasyonda temsil edecek Halkbank, yarı finalde Perugia ile karşı karşıya gelecek.

Başkent temsilcisi hazırlıklarını Ankara'da aralıksız sürdürürken, Marek Sotola da organizasyona yönelik açıklamalarda bulundu. Başantrenör Radostin Stoytchev yönetiminde uyumlu bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Sotola, şunları kaydetti:

"Kendimi gerçekten harika hissediyorum. Küçük bir sakatlık yaşamıştım ancak şimdi sahalara döndüm ve arkadaşlarımla antrenman yapabiliyorum. Polonya'daki Dörtlü Final'e hazır olmak için önümüzde üç haftamız var. Şu anda Ankara'daki antrenmanlarda fiziksel çalışmalara odaklanıyoruz ve zamanla teknik detaylara geçiş yapacağız."

"GALİBİYETE ODAKLANDIK"

Bu seviyede kolay rakip bulunmadığının altını çizen Sotola, şöyle devam etti:

"Bu aşamada zayıf takım yok. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak biz de en iyi voleybolumuzu oynayıp Perugia'yı mağlup etmek için sahaya çıkacağız. Galibiyet hedefiyle oraya gidiyoruz. Tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu sezon bazı hayal kırıklıkları yaşamış olsak da onlara küçük de olsa bir mutluluk yaşatmak için elimizden geleni yapacağız."

  • Marek Sotola
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