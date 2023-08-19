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Spor

Maresca: Ndidi, Leicester City'de kalacak

Premier Lig ekibi Leicester City menajeri Maresca, 26 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin transfer durumu hakkında açıklama yaptı.

Sabah19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Maresca: Ndidi, Leicester City'de kalacak
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Leicester City menajeri Maresca, bir dönem Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Wilfred Ndidi hakkında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyor, ceza sahasına girmek ve ofansif bir orta saha oyuncusu olmaya çalışıyor ve çok iyi gidiyor. Bizde kalacak" dedi.

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Wilfred Ndidi, futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys Akademi'sinde başladı. Daha sonra KRC Genk adlı Belçika kulübünün altyapısına transfer oldu. Genk'in altyapısında yetişerek profesyonel futbol hayatına adım attı.

2015 yılında KRC Genk'in A takımına terfi eden Ndidi, Belçika'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Orta saha oyuncusu olarak savunma ve hücumda etkili bir rol üstlendi.

2017 yılında İngiliz Premier League takımlarından Leicester City'ye transfer oldu. Leicester City formasıyla İngiltere'deki futbol kariyerine devam eden Ndidi, orta sahada önemli bir oyuncu olarak sahada yer aldı.

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