Maresca'nın Chelsea'den ayrılışının perde arkası ortaya çıktı: Tek kelime bile etmemiş

Chelsea'nin Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Enzo Maresca'nın görevden alınma sürecine nasıl tepki verdiği netlik kazandı. The Athletic'in haberine göre, İtalyan teknik adam maç sonrası basın toplantısına katılmadı ve medya karşısına çıkma görevini yardımcısına bıraktı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Maresca'nın kıyafetlerini değiştirdiği, oyuncularıyla tek bir kelime dahi konuşmadan stadyumdan ayrıldığı belirtildi. İlk etapta gündeme gelen sağlık sorunları iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Kulübe yakın kaynaklar, Maresca'nın bu ana kadar kulüpten ayrılmaya ahlaki olarak hazır olduğunu aktardı.

Maresca'nın sözleşmesinin bitimine 3,5 yıl daha bulunmasına rağmen, tazminat konusunun henüz kesinleşmediği belirtildi. Ancak kaynaklar, sözleşme bedelinin tamamının ödenmeyeceğini ve mali uzlaşmanın kulüp bütçesine ciddi bir yük getirmeyeceğini vurguluyor.