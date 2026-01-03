İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maresca'nın Chelsea'den ayrılışının perde arkası ortaya çıktı: Tek kelime bile etmemiş
Spor

Maresca'nın Chelsea'den ayrılışının perde arkası ortaya çıktı: Tek kelime bile etmemiş

Premier Lig'de Bournemouth beraberliğinin ardından Enzo Maresca'nın Chelsea'den ayrılış sürecine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İtalyan teknik adam, maç sonrası kimseyle konuşmadan stadyumu terk etti.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Maresca'nın Chelsea'den ayrılışının perde arkası ortaya çıktı: Tek kelime bile etmemiş
ABONE OL

Chelsea'nin Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Enzo Maresca'nın görevden alınma sürecine nasıl tepki verdiği netlik kazandı. The Athletic'in haberine göre, İtalyan teknik adam maç sonrası basın toplantısına katılmadı ve medya karşısına çıkma görevini yardımcısına bıraktı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Maresca'nın kıyafetlerini değiştirdiği, oyuncularıyla tek bir kelime dahi konuşmadan stadyumdan ayrıldığı belirtildi. İlk etapta gündeme gelen sağlık sorunları iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Kulübe yakın kaynaklar, Maresca'nın bu ana kadar kulüpten ayrılmaya ahlaki olarak hazır olduğunu aktardı.

Maresca'nın sözleşmesinin bitimine 3,5 yıl daha bulunmasına rağmen, tazminat konusunun henüz kesinleşmediği belirtildi. Ancak kaynaklar, sözleşme bedelinin tamamının ödenmeyeceğini ve mali uzlaşmanın kulüp bütçesine ciddi bir yük getirmeyeceğini vurguluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.