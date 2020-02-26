İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,161
  • EURO
    6,698
  • ALTIN
    324.53
  • BIST100
    115106
Spor

Maria Sharapova tenisi bıraktı

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, emeklilik kararı verdiğini açıkladı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba16:39 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 16:39

Vanity Fair dergisi için kaleme aldığı yazıyla tenisi bıraktığını duyuran 32 yaşındaki Sharapova, "Tek bildiğiniz hayatı nasıl geride bırakabilirsiniz? 28 yıl boyunca severek yaptığım, sayısız gözyaşı, tarif edilemez heyecanlar yaşadığım, bir aile edindiğim bu sporda küçük bir kızken adım attığınız kortlardan nasıl ayrılabilirsiniz? Buna biraz yeniyim, bu yüzden beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum." ifadelerini kullandı.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı.

Sharapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı: Eyvallah Rıza Baba

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.