  Maria Timofeeva, İstanbul Open'da kupayı kaldırdı
Spor

Maria Timofeeva, İstanbul Open'da kupayı kaldırdı

Maria Timofeeva, İstanbul Open Tenis Turnuvası finalinde Donna Vekic'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 18:52 - Güncelleme:
İstanbul Open Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonu Maria Timofeeva oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından, TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde, WTA 125 seviyesinde gerçekleştirilen ve 19 ülkeden 76 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun tekler finalinde, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic ile 6 numaralı seribaşı Özbek Maria Timofeeva karşı karşıya geldi.

1 saat 31 dakika süren karşılaşmada Timofeeva, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Vekic'i 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Özbek raket, bu sonuçla kariyerinin WTA 125 seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törende sporculara kupalarını TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan takdim etti. Turnuvaya katkı sağlayan isimlere de plaket verildi.

