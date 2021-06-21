Marial Shayok Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

AA 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:58

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Marial Shayok'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Shayok, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 12 maçta 18,9 sayı, 6,9 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nden play-off aşamasında elenen, Basketbol Süper Ligi'nde ise ikincilikle yetinen Fenerbahçe, 7 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Yeni sezon kadro planlaması kapsamında İsmet Akpınar ve Devin Booker'ı transfer eden sarı-lacivertliler, Dyshawn Pierre'in de sözleşmesini uzatmıştı.