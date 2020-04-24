24 Nisan 2020 Cuma 21:17 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 21:17

ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz." dedi.

"SÖZLEŞMEM SEZON SONU BİTİYOR"



Transfer iddiaları hakkında konuşan Mariano, "Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuştu.

Mariano, "Geri dönmeyi düşünüyorum, evet. Ama ileride ne olacağını asla bilemezsiniz. Avrupa'da hayır diyemeyeceğim bir teklif olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-kırmızı takım ile çıktığı 32 maçta 5 asist ile oynadı.

(Ajansspor)