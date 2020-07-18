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Spor

Mariano: ''Falcao 22 maçta oynamadı''

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano takım hakkında açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 19:14 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 19:14
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Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, ülkesinde röportaj verdi ve koronavirüs süreci sonrasında yaşadıklarını anlatırken, Fatih Terim'in kendisini yedek bırakmasına ve hedeflerine değindi. İşte Mariano'nun sözleri...

OLMAMALARI ETKİLEDİ

Kalecimizi kaybettik, bizim için bir modeldi. Koronavirüs sonrasında ilk maçta oldu bu. Sonra forvetimiz Andone sakatlandı, ciddi bir sakatlıktı. Falcao 22 maçta oynayamadı, sezonun son bölümünde de bizimle olamadı. Onyekuru'yu Monaco geri çağırdı, o da takımın önemli bir parçasıydı. Bu oyuncuların hepsi as oyuncular ve olmalaları konsantrasyonu da etkiledi. Evimizde taraftarların desteği de olmayınca düşüş yaşadık. Taraftarlar, sakatlıklar, saha dışı işler, bu düşüşün ana faktörlerinden.

"BAŞAKŞEHİR'İN TARAFTARI YOK"

Başakşehir'in 3-4 bin taraftarı varken, bizim her maçımızda en az 30 bin taraftarımız oluyordu. Burada 3. yılım ve üst üste 2 yıl şampiyon oldum ancak bu sene geride kaldık. Geçtiğimiz yıl önemli bir farktan geri gelmiştik. Burada kendimi geliştirdim, Şampiyonlar Ligi oyuncusu oldum. Sezon başında lige konsantre olmakta zorlandık. Pandemi ile taraftarlarımızı kaybettik. Hemen önceki maçta Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldık. Başakşehir'in taraftarları olmadığı için de şanslı duruma düştüler.

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