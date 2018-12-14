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Mariano, Flamengo ile anlaştı

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Galatasaraylı Mariano ile anlaşmaya vardı. Kulüplerin anlaşması halinde transfer gerçekleşecek.

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Galatasaray ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek 32 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılı kulübün 5 milyon euro bonservis istediği öne sürüldü.

2017’de Sevilla’dan 4.25 milyon euroya Galatasaray’a transfer haberleri">transfer olan Mariano, bu sezon 17 maça çıkarken 2 asist yaptı.

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