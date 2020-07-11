11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:53 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:58

Galatasaray'la sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho, Brezilya basınına yaptığı açıklamada sarı kırmızılı kulüp tarafından 4 aydır maaş ödenmediğini ve bu sebeple sözleşme yenilemeyeceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'DEN İKİ KULÜBÜN TEKLİFİ VAR"

2 Türk kulübünden teklif aldıklarını açıklayan Marcelo Robalinho şöyle konuştu:

"Mariano'ya Türkiye'den iki kulübün teklif var. Galatasaray'da 4 aydır maaş ödenmediği için sözleşme yenilemeyeceğiz."

"BREZİLYA HER ZAMAN OLASILIK HALİNDE"

Mariano'nun geleceği hakkında konuşan Robalinho, "Brezilya her zaman olasılık dahilinde. Mariano, ülkesine geri dönme isteğini hiçbir zaman dışlamadı ama şu anda gelen teklifler üzerinde bir değerlendirme yapacağız." dedi.

MARİANO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Mariano bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 28 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı. Brezilyalı futbolcu tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. Mariano, 2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

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