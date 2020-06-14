14 Haziran 2020 Pazar 19:29 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 19:29

Galatasaray'ın sağ beki Mariano, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mariano'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"100. MAÇA ÇIKMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

Galatasaray gibi Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük takımlarından birinde 100. kez formayı giyecek olmamın değeri çok büyük. 100 maça çıkmak büyük bir keyif, beni çok mutlu ediyor ve bir kupa daha kazanmak için daha da motive ediyor. Bu taraftarları sahada birçok kez temsil ettiğim için mutluyum, hayatımda gördüğüm en ateşli taraftarlar onlar.

"G.SARAY'DA DEVAM EDER MİYİM, BİLMİYORUM"

Galatasaray'da devam edip etmeyeceğimi, Brezilya'ya mı döneceğimi ya da Avrupa'da mı devam edeceğimi bilmiyorum. Kariyerimi yıllardır yöneten menajerlik şirketime güveniyorum.

Benim şu anda bildiğim tek şey var. Galatasaray'da sezonu kupayla kapatmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Büyük bir mücadele var ancak lider ile maçımız var, şu anda her şey açık ve hepimiz şampiyonluk hedefine kilitlenmiş durumdayız.



"TEKLİF GELİRSE HEYECANLANIRIM"

Fluminense çok büyük bağlılığım olan bir kulüp. Orada bir geçmişim var. 2010'da şampiyonluk kazandık. Eğer Fluminense'den bir teklif gelirse çok heyecanlanırım, otururuz ve konuşuruz.

"HER TAKIMA KAPIM AÇIK"

4 yıl daha iyi seviyede oynayabilecek fiziksel yeterliliğim var. Brezilya'da bazı kulüplerle konuştum, etik açıdan doğru olmayacağı için hangileri olduğunu söylemeyeceğim. Sözleşmemin son senesinde olduğum için, benimle konuşmak isteyen her takıma kapım açık.