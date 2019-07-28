Mariano kalacak Mehmet gündemde
ASLAN’DA Şener’in transferi sonrası ismi gönderilecek oyuncular arasında geçen Mariano’nun takımda kalmasına karar verildi.
- Star Spor
Teknik Direktör Terim’in kamptaki performansı sonrası Brezilyayı oyuncunun kalmasını istediği belirtildi. Bu arada Galatasaray, Eskişehirspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan’ın transferi için görüşmeleri sürdürüyor.
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