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Mariano kalacak Mehmet gündemde

ASLAN’DA Şener’in transferi sonrası ismi gönderilecek oyuncular arasında geçen Mariano’nun takımda kalmasına karar verildi.

  • Star Spor
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Teknik Direktör Terim’in kamptaki performansı sonrası Brezilyayı oyuncunun kalmasını istediği belirtildi. Bu arada Galatasaray, Eskişehirspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan’ın transferi için görüşmeleri sürdürüyor.

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