Mariano, maç ile ilgili değerlendirmesinde, "Evimizde kesinlikle 3 puan almak istiyorduk. Bir önceki maçta berabere kalmıştık. Moralli şekilde Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak istiyorduk. Tanrıya şükürler olsun ki galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

"Buradaki son maçımızda Konyaspor'dan son dakika golü yemiştik." sözleriyle konuşmasını sürdüren Mariano, "Evimizde oynadığımız maçta mutlaka üç puan alıp Şampiyonlar Ligi maçına moralli gitmek istiyorduk. İstediğimizi almayı başardık." dedi.

Brezilyalı yıldız, "Milli Takım sonrası hep maçlar zor oluyor. 2. yarıda yorgunluğu hissettiğimizi düşünüyorum. Tempomuzun düşmesini buna bağlıyorum." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı