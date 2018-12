Mariano % 99 Flamengo’da

BREZİLYA basını, Flamengo’nun Galatasaray’da forma giyen Mariano ile her konuda anlaşmaya vardığını ileri sürdü. FOX Sports’a konuşan gazeteci Fabio Sormani, “Mariano’nun Flamengo’ya transferi yüzde 99.9 bitti. Resmi açıklama her an yapılabilir. Flamengo’nun sağ beke ihtiyacı vardı. Mariano da doğru tercih” dedi. Flamengo, Galatasaray’a 3.5 milyon euro teklif ederken, Brezilya ekibinin Başkan Yardımcısı Marcos Braz da “Mariano, listemizdeki oyunculardan biri” ifadelerini kullandı.