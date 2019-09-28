Mariano’dan veda sinyali

33 yaşındaki Sambacı, “Sevilla’dan Galatasaray’a gelirken ailemi zor ikna ettim. Burada güzel anılarım oldu. Geçen gün meydana gelen 5.8’lik depremde eşim ve çocuklarım gibi ben de çok korktum. Ailem için geri dönmeyi düşünüyorum. Fluminense’nin yeri her zaman ayrıdır ama neler olacağını bilemeyiz” dedi.