Mariano’dan veda sinyali
CİM-BOM’UN sağ beki Mariano Filho, ESPN Brezilya’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.
- star.com.tr
33 yaşındaki Sambacı, “Sevilla’dan Galatasaray’a gelirken ailemi zor ikna ettim. Burada güzel anılarım oldu. Geçen gün meydana gelen 5.8’lik depremde eşim ve çocuklarım gibi ben de çok korktum. Ailem için geri dönmeyi düşünüyorum. Fluminense’nin yeri her zaman ayrıdır ama neler olacağını bilemeyiz” dedi.
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