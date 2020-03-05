Mariano'nun derdi yeni kontrat

Galatasaray'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun yönetimden teklif beklediği ve kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılması beklenirken, Brezilya kulüpleriyle görüşmesi son anda sonuçlanmayan Mariano takımda kalmış, son haftaların da en etkili ismi haline gelmişti. 34 yaşındaki sağ bekle, Sarı-Kırmızılı kulübün kontrat uzatma ihtimali ortaya çıktı.
Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray Yönetimi'nden teklif beklediği ve kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.
(Takvim)