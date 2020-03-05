İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0736
  • EURO
    6,7668
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
Spor

Mariano'nun derdi yeni kontrat

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında performansı tavan yapan isimlerden Mariano, sarı-kırmızılı yönetimden yeni sözleşme bekliyor.

05 Mart 2020 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:51

Galatasaray'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun yönetimden teklif beklediği ve kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılması beklenirken, Brezilya kulüpleriyle görüşmesi son anda sonuçlanmayan Mariano takımda kalmış, son haftaların da en etkili ismi haline gelmişti. 34 yaşındaki sağ bekle, Sarı-Kırmızılı kulübün kontrat uzatma ihtimali ortaya çıktı.

Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray Yönetimi'nden teklif beklediği ve kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.

(Takvim)

Esed rejimine korku salıyor: 'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.