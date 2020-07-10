Mariano'ya Süper Lig'den teklif iddiası geldi!

10 Temmuz 2020 Cuma 19:19 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 19:19

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Sarı-Kırmızılılar ile olan kontratının sonuna geldi ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İki tarafın da kontrat uzatma adına bir girişimde bulunmazken tecrübeli oyuncu için Türkiye'den bir başka büyük takımın devreye girdiği aktarıldı.

GERÇEK ŞU Kİ MARIANO GALATASARAY İLE SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK



Globo Esporte'nin haberine göre Mariano'nun 26 Temmuz'da Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ereceği ve takımdan yüksek ihtimalle ayrılacağı aktarıldı. Oyuncuyla ülkesinden Atletico MG ve Fluminense ilgilenirken özellikle Sevilla'dan eski teknik direktörü Jorge Sampaoli, kendisini şimdilerde çalıştırdığı Atletico MG'ye transfer etmek istiyor.

GloboEsporte.com'a konuşan Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, transfer için Atletico MG'nin devrede olduğunu fakat işlerinin kolay olmayacağını aktardı. Oyuncuya başka taliplerin de olduğunu belirten Nicola, "Gerçek şu ki Mariano, Galatasaray ile sözleşme yenilemeyecek. Ama bir yandan da Atletico MG'nin transfer adına ciddi rakipleri var. Türkiye'den büyük bir takım ve Fransa'dan bir ekip oyuncuyu istiyor. Durum önümüzdeki haftalarda netleşecek" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in büyükleri arasında Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün kontrat durumu nedeniyle; Fenerbahçe ise Isla'nın ayrılığı sonrasında bir sağ bek arayışı içindeydi.