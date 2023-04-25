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Spor

Marina Maljkovic: Saygı gösterilmesi gereken bir performans

Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Marina Maljkovic, lig şampiyonluğunun kazanılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2023 Salı 22:02 - Güncelleme:
Marina Maljkovic: Saygı gösterilmesi gereken bir performans
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Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Marina Maljkovic, lig şampiyonluğunun kazanılmasının ardından konuştu.

Maljkovic, "Eşi benzeri görülmemiş fikstürden çıktık. Bütün tebriği sporcularım hak ediyor. İnanılmaz iş başardılar. Saygı gösterilmesi gereken bir performans." dedi.

Maljkovic, ayrıca, "Bu kupayı da başkanımıza armağan etmek istiyoruz. Taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Tüm camiamıza, yönetimimize, başkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bize katkı veren bütün arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sezon elde ettiği şampiyonluk ile şampiyonluk sayısını 17'ye yükseltti.

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