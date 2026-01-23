Mario Balotelli, 35 yaşında imzayı attı

Bir dönem Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu.

İtalyan santrfor, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ittifaq ile resmi sözleşme imzaladı.

MARIO BALOTELLI'NIN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine 2006'da Lumezzane'de başlayan Mario Balotelli, şu ana kadar Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion ve Genoa'da forma giydi.

210 GOL

Profesyonel kariyeri boyunca 501 resmi maça çıkan 35 yaşındaki tecrübeli golcü, 210 gol ve 42 asistle skora etki etti.